الخارجية الايرانية تستدعي السفير الألماني بشأن استمرار تصريحاتهم التدخلية في شؤوننا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استدعت وزارة الخارجية الايرانية سفير المانيا هانز أودو موتسيل بعد استمرار التصريحات التدخلية للسلطات الألمانية بشأن التطورات الداخلية في بلادنا ومواقفها الداعمة من الفوضى وعدم الاستقرار.

في هذا الاجتماع، أبلغت الجمهورية الإسلامية الايرانية معارضتها الشديدة لاستمرار التدخل الألماني غير المقبول في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لسفير هذا البلد.

واكدت الوزراة ان ألمانيا تتخذ مواقف منافقة ضد الجمهورية الإسلامية و إجراءات إيران المشروعة المضادة للإرهاب والعنف، في حال انه تعتبر أمنها خطاً أحمر بسبب التطورات الداخلية الأخيرة في بلدها.

كما أشير للسفير الألماني أن المعاملة الانتقائية والمزدوجة للسلطات الألمانية، على نحو يجعلهم يعتبرون الأعمال التخريبية جيدة للآخرين وسيئة لهم وهذا الأمر مؤسف للغاية.

وفي جزء آخر من الاستدعاء، تم التأكيد على سجل ألمانيا المظلم في عيون الشعب الإيراني في تسليح الديكتاتور صدام بأسلحة الدمار الشامل الكيميائية، مما أدى إلى استشهاد وجرح الآلاف من المواطنين الإيرانيين الأبرياء، بمن فيهم مئات الفتيات الايرانيات وتعاون برلين مع العقوبات الأمريكية غير الشرعية ضد الشعب الايراني، وضع هذا البلد في موضع المساءلة أمام الايرانيين ولا يمكن لهذا البلد أن يبشر الشعب الإيراني باحترام حقوق الإنسان.

ومن جانب اخر قال السفير الألماني إنه سينقل الرسالة إلى مسؤولين بلاده في أسرع وقت ممكن.

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