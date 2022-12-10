الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني لدى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب استمرار التصريحات التدخلية للمسؤولين البريطانيين بشأن الاوضاع الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمهم للإرهاب واعمال الشغب وفرض عقوبات غير قانونية على عدد من المواطنين الإيرانيين، تم استدعاء السفير البريطاني اليوم الى وزارة الخارجية من قبل رئيس الدائرة الثالثة لأوروبا الغربية فيها.

وادين بشدة خلال هذا الاستدعاء، استمرار التصريحات التدخلية وغير الاخلاقية للسلطات البريطانية حول تدخلهم بالشؤون الداخلية لإيران ودعمهم الحكومي والاعلامي لأعمال الشغب وفرض عقوبات غير مبررة ومنافقة ضد مواطني الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وتم التأكيد للسفير البريطاني أن الجمهورية الإسلامية تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المضادة للرد على العقوبات البريطانية.

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