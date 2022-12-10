بريطانيا تعبر عن قلقها إزاء التعاون العسكري بين روسيا وإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اتهم الوزير البريطاني إيران بتزويد روسيا بـ"المئات" من الطائرات المسيرة، معتبرا إياها "أحد أكبر موردي الأسلحة لروسيا" أثناء النزاع في أوكرانيا.

وقال الوزير في بيان نشرته الخارجية البريطانية، يوم الجمعة: "وفي المقابل تعرض روسيا دعما عسكريا وتقنيا على النظام الإيراني، وبالتالي تفاقم الخطر الذي يمثله على شركائنا في الشرق الأوسط وعلى الأمن الدولي".

وأشار البيان إلى أن "بريطانيا قلقة إزاء نوايا روسيا تقديم مكونات عسكرية أكثر تقدما من الناحية التقنية لإيران، ومنح النظام إمكانية زيادة قدراته العسكرية".

يذكر أن روسيا نفت استخدامها لطائرات مسيرة إيرانية. كما نفت إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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