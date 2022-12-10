أسود الأطلس يهزمون البرتغال ويصعدون لنصف نهائي كأس العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قاد يوسف النصيري مهاجم منتخب المغرب، فريق بلاده للفوز على البرتغال بنتيجة (1-0)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع نهائي لمونديال قطر 2022، وسجل النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.



وبهذا الانتصار يصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي المونديال، لينتظر الفائز بين إنجلترا وفرنسا مساء الليلة.



وبدأت المباراة بضغط من البرتغال، حيث استقبل جواو فيليكس كرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة رأسية تصدى لها ببراعة ياسين بونو حارس مرمى المغرب في الدقيقة 4.



ومن ركلة ركنية للمغرب، جاء الرد بتسديدة رأسية ليوسف النصيري مرت أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة 6.



وحاول حكيم زياش نجم منتخب المغرب، تهديد مرمى البرتغال بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 17.



وأرسل حكيم زياش كرة عرضية داخل منطقة جزاء البرتغال نحو النصيري الذي سدد كرة رأسية غير متقنة في الدقيقة 25.



وأرسل جواو فيليكس كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بجواد الياميق مدافع المغرب، ومرت أعلى العارضة الأفقية لمرمى ياسين بونو في الدقيقة 30.



وصوب سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس كوستا في الدقيقة 35.



ونجح يوسف النصيري مهاجم منتخب المغرب في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 42، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر يحيي عطية الله، ارتقى النصيري ببراعة ووضع الكرة في الشباك.



وكاد برونو فيرنانديز أن يسجل هدف التعادل للبرتغال في الدقيقة 45، بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة الأفقية لمرمى ياسين بونو.



وانتهى الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف دون رد.



ومع بداية الشوط الثاني، حصل المغرب على ركلة حرة مباشرة نفذها حكيم زياش بكرة عرضية في المنطقة، خرج الحارس كوستا ليتصدى لها وتصطدم بجواد الياميق مدافع المغرب قبل أن تتحول في النهاية لركلة مرمى في الدقيقة 49.



وكاد جونكالو راموس أن يعادل النتيجة لمنتخب البرتغال، إذ تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن، وارتقى وسدد كرة رأسية مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى ياسين بونو في الدقيقة 58.



وصوب برونو فيرنانديز كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة 64.



وتألق ياسين بونو في التصدي لتسديدة خطيرة مقوسة من جواو فيليكس لاعب منتخب البرتغال في الدقيقة 82، وحولها إلى الركنية.



وواصل ياسين بونو في التألق بتصديه لتسديدة من كريستيانو رونالدو قائد البرتغال في الدقيقة 91.



وليد شديرة لاعب منتخب المغرب، الذي شارك كبديل في الدقيقة 65، تلقى بطاقتين صفراوين خلال 3 دقائق، وأشهر حكم المباراة في وجهة البطاقة الحمراء.



وأهدر زكريا بوخلال فرصة إضافة الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 95، حيث انفرد بالحارس كوستا، لكنه سدد برعونة ليتصدى لها الحارس البرتغالي بسهولة.



واستمر صمود المغاربة في الدقائق الأخيرة، ليحقووا المفاجأة بنجاح ويطيحوا بالبرتغال من ربع النهائي، ويواصلون كتابة التاريخ.

المصدر: كووورة

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