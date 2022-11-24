البرتغال تنجو من مفاجآت غانا بثلاثية مثيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سجل الأهداف للبرتغال: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، ورافائيل لياو في الدقائق (65، 78، و80)، بينما سجل لغانا أندريه أيو في الدقيقة 73، وعثمان بوكاري في الدقيقة 89.

وبهذا الانتصار يرفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما يتذيل غانا الترتيب بدون نقاط. حيث بدأت المباراة، بضغط من البرتغال وتلقى كريستيانو رونالدو تمريرة بينية في عمق منطقة الجزاء، لكن الحارس الغاني لاورنس أتي سبقه وأمسك بالكرة في الدقيقة 10.

وتلقى رونالدو كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر جوريرو داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة رأسية لكنها مرت بجانب مرمى غانا في الدقيقة 13. وسجل رونالدو هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 31، لكن حكم المباراة ألغاه بسبب وجود خطأ على قائد للبرتغال ضد المدافع ديجكو قبل التسجيل.

وصوب برناردو سيلفا لاعب منتخب البرتغال، كرة أمسك بها بسهولة الحارس الغاني لاورنس أتي في الدقيقة 36. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. وجاء أول تهديد صريح لمنتخب غانا في الدقيقة 55، بانطلاقة من محمد قدوس من وسط الملعب وحتى حدود منطقة جزاء البرتغال وسدد كرة أرضية زاحفة مرت بجانب القائم الأيسر.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح البرتغال في الدقيقة 62، إثر وجود التحام بين محمد ساليسو مدافع غانا وكريستيانو رونالدو. وانبرى رونالدو للتسديد، ونجح في تسجيل هدف التقدم للبرتغال في الدقيقة 65 حيث سدد على يمين الحارس لاورنس أتي. وحاول محمد قدوس لاعب المنتخب الغاني، تصويب الكرة من خارج منطقة الجزاء، لكن ديوجو كوستا تصدى للكرة على مرتين في الدقيقة 71.

وجاء الرد سريعا بهدف التعادل عبر أندريه أيو في الدقيقة 73، والذي تلقى كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء من زميله محمد قدوس ووضع الكرة في الشباك البرتغالية. وأعاد جواو فيليكس منتخب البرتغال للتقدم في النتيجة في الدقيقة 78، حيث تلقى تمريرة من زميله برونو فيرنانديز، وانطلق حتى وصل منطقة الجزاء وسدد على يمين الحارس لاورنس أتي.

ولم يتوقف القصف البرتغالي على مرمى غانا، حيث مرر برونو فيرنانديز كرة نحو البديل رافائيل لياو الذي من لمسة واحدة داخل المنطقة سدد كرة أرضية زاحفة أسفل يسار الحارس لاورنس أتي. وفاجئ عثمان بوكاري لاعب غانا منتخب البرتغال، بتسجيله الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 89، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة رأسية أسفل يمين الحارس ديوجو كوستا.

وكاد أن يخطف منتخب غانا هدف التعادل في الثواني الأخيرة بعد خطأ كارثي من الحارس كوستا، لولا تدخل الدفاع، ليحقق البرتغال أول انتصار في مشوارهم بالبطولة./انتهى/

المصدر: موقع كورة