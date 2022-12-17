كرواتيا تخطف المركز الثالث بفوز ثمين على المغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سجل للكروات جوسكو جرافديول وميسلاف أورسيتش في الدقيقتين 7 و42، بينما سجل للمغرب أشرف داري في الدقيقة التاسعة.

ودخل المنتخب الكرواتي المباراة ضاغطا، وكاد الحارس ياسين بونو أن يسجل بالخطأ في مرماه، عندما حاول تمرير الكرة لزميله. وفي الدقيقة السابعة حصل منتخب كرواتيا على خطأ ووصلت الكرة لبيريسيتش الذي مررها لجرافديول الذي سجل الهدف من رأسية مميزة.

ولم يتأخر المنتخب المغربي في الرد، إذ أعلن الحكم عن خطأ لمنتخب المغرب نفذه زياش، لتصل الكرة لداري الذي سجل هدف التعادل من رأسية في الدقيقة التاسعة. وظهر الارتباك على دفاع ووسط منتخب المغرب، وكان يستغله المنتخب الكرواتي بمرتدات هجومية، وكاد أن يسجل كراماريتش من رأسية عرفت تدخل الحارس بونو.

وفي الدقيقة 22، أخطأ عطية الله ووضع الكرة أمام مودريتش، الذي سدد بقوة، لكن الحارس بونو تدخل في مناسبتين وأبعد الكرة. ونشط هجوم الأسود من محاولتين، الأولى في الدقيقة 25 من عمل فني جميل بين زياش وحكيمي الذي دخل لمربع العمليات ومرر للنصيري لكنه لم يحسن متابعة الكرة، والثانية من بوفال الذي حصل على كرة من الخنوس وسدد بقوة، لكن أحد المدافعين تصدى للكرة.

وبالدقيقة 42 الكرة وصلت الكرة لميسلاف أورسيتش وبلمسة جميلة سجل الهدف الثاني للكروات. ومع بداية الشوط الثاني، أشرك الركراكي اللاعب إلياس شاعر بدلا من صابيري، وكان المنتخب الكرواتي السباق للتهديد من تسديدة قوية من أورسيتش مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس بونو.

وكانت محاولات المنتخب الكرواتي تكتسي بخطورة كبيرة، باستغلاله أخطاء الدفاع والوسط، وفي الدقيقة 55 دخل أوناحي بدلا من الخنوس لإنعاش الوسط، واعتمد المنتخب الكرواتي على المرتدات الهجومية وتراجع للوراء، وحاول زياش مباغتة دفاع الكروات من تسديدة قرب خط منطقة الجزاء، لكن الكرة علت المرمى.

واضطر الركراكي للقيام بتغييرين اضطراريين للإصابة، بخروج يميق وداري ودخل بانون وأملاح، وفي الدقيقة 74 انفرد النصيري بالحارس ليفاكوفيتش وسدد، لكن الأخير تصدى للكرة، وبدوره ضيع كوفاسيتش فرصة أمام الحارس بونو وسدد جانبا، وضيع النصيري فرصة من رأسية.

وضغط المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة من المباراة لتسجيل هدف التعادل، لكن المنتخب الكرواتي كان حاضرا وتصدى لكل محاولات منتخب الأسود، الذي أنهى مشاركته في المركز الرابع./انتهى/

المصدر: كووورة