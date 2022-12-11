سفير البرازيل لدى إيران: هناك فرص وفيرة ينبغي توظيفها لتوسيع التعاون مع طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السفير البرازيلي أشار خلال المؤتمر الى انه عَمِلَ منذ بدء مهامه الدبلوماسية في طهران، على رفع مستوى التعاون بين البلدين.

وقال المسؤول البرازيلي: "ان جهودنا قائمة على تحديد الطاقات المختلفة للتعاون بين طهران والبرازيل، لافتاً إلى ان زيارته لمحافظة زنجان تاتي في هذا السياق.

وأشار السفير البرازيلي الى الاتفاق الذي ابرم اليوم بين غرفة تجارة زنجان وغرفة التجارة المشتركة البرازيلية الايرانية، متطلعا بان يفضي هذا الاتفاق في تعزيز الزيارات التجارية بين الجانبين بما في ذلك مع محافظة زنجان.

ومن جانبه، تطلّع محافظ زنجان الى توفر الظروف المواتية لرفع مستوى التعاون الاقتصادي مع دولة البرازيل.

وقال "محسن افشارجي"، خلال المؤتمر: نحن اجرينا مفاوضات (اليوم) حول التعاون الاقتصادي الثنائي، بالإضافة إلى استعراض المقومات الصناعية والزراعية المتاحة لدى محافظة زنجان.

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