الخارجية الايرانية تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات أمريكية

وكالة مهر للأنباء وأفادت، إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، بناءً على موافقات الجهات المختصة وبما يتماشى مع تنفيذ قانون (مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة) في 22 أغسطس 2016، تفرض عقوبات على الأشخاص والمؤسسات التالية على أساس المادتين 4 و 5 من القانون المذكور أعلاه ولأسباب ارتكاب أنشطة ضد حقوق الإنسان، والتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الايرانية، انتشار العنف والاضطراب في إيران، والتحريض على الأعمال الإرهابية وتشجيعها، ومواجهة جهود وأنشطة الجمهورية الإسلامية الايرانية في مكافحة الإرهاب، وأخيراً، زيادة الضغط على الشعب الايراني الذي يعتبر إرهاب الاقتصادي.

وفيما يلي قائمة بالافراد والمؤسسات التي تم فرض عقوبات عليها:

الأشخاص الحقيقيون:

1- مايكل كوريلا قائد قيادة الجيش الأمريكي في المنطقة (CENTCOM)

2- جريجوري جيلوت نائب قائد القيادة المركزية

3- سكوت ديزورميكس قائد القاعدة الجوية الأمريكية في أربيل العراق

4- خوان زاراتي رئيس مركز القوة المالية والاقتصادية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومعهد المشروع الأمريكي

5- مارك والاس، المدير التنفيذي للتحالف ضد إيران النووية (يواني)

6- والي أديمو، قائم مقام ونائب وزير الخزانة الأمريكية

7- أليكسي جرينكويك قائد الفرقة التاسعة في سلاح الجو الأمريكي

8- آن نيوبرغر، مستشارة الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة في مجال السيبرانية والتقنيات الناشئة

9- إسحاق جونسون، قيادة الشؤون المدنية والعمليات النفسية بالجيش الأمريكي

10- بريان نلسون، نائب مدير الاستخبارات المالية والإرهاب بخزانة الولايات المتحدة

▪️ الكيانات القانونية

1- مؤسسة التحالف ضد إيران النووية الملقبة ((يواني)).

2- وكالة المخابرات المركزية (CIA)

3- الفرقة التاسعة للقوات الجوية الأمريكية

4- الحرس الوطني الأمريكي

ويخضع الأشخاص والمؤسسات المذكورين أعلاه، وفقا للمواد 6 و 7 و 8 من القسم السادس من القانون السالف الذكر، لحظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول أراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية والحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي التي ستكون تحت ولاية الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وستتخذ جميع المؤسسات والهيئات في الجمهورية الإسلامية الايرانية، بناء على موافقات الجهات المختصة، الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.

/انتهى/