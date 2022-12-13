بكين ترسل عدداً قياسياً من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت تايبيه، اليوم الثلاثاء، أن بكين أرسلت عدداً قياسياً من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية، بعد أيام على حظر الصين دخول أي واردات تايوانية إضافية، في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين الطرفين.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان، أنّ 21 طائرة تشمل 18 قاذفة من طراز "إتش-6" ذات القدرات النووية دخلت "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتمثّل هذه الخطوة، بحسب قاعدة بيانات لدى وكالة "فرانس برس"، أكبر تحليق يومي لقاذفات "إتش-6" منذ أن بدأت تايبيه إصدار بيانات ما سمّته"الخروقات اليومية" في أيلول/سبتمبر 2020.

ونادراً ما ترسل الصّين أكثر من 5 قاذفات "إتش-6" في يوم واحد، لكن الطلعات ازدادت بشكلٍ كبير خلال الأسابيع الأخيرة. وتعد "إتش-6" قاذفة الصين الرئيسية البعيدة المدى، وبإمكانها نقل حمولات نووية.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أعلنت يوم الأحد الماضي رصد 13 طائرة و4 سفن حربية صينية تعمل في مضيق تايوان خلال هذه الفترة.

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