رئيسي: بعض مواقف الرئيس الصيني اثارت استياء الشعب والحكومة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني خلال استقباله نائب رئيس الوزراء الصيني "هو تشون هوا" في طهران اليوم الثلاثاء، أشار إلى ان العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين تتوسع منذ انتصار الثورة الإسلامية بشكل مستمر، مستطردا بقوله: "ان بعض المواقف للرئيس الصيني خلال زيارته إلى المنطقة اثارت استياء الشعب والحكومة الايرانية، بحيث مطالبتنا الجادة هي ان تقوم الصين بالتعويض عن مواقفها".

واعتبر رئيسي زيارة الوفد الصيني الى إيران مهمة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مؤكدا على اهمية جهود مسؤولي كلا البلدين لتنفيذ الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة للرئيس الايراني والرئيس الصيني.

وبدوره نقل نائب رئيس الوزراء الصيني، هو تشون هوا، تحيات الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الحارة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا على رغبة الصين في تطوير العلاقات مع إيران القوية كاستراتيجية دائمة وغير قابلة للتغيير لكلا البلدين.

وقال: "إن ارادة الصين لتعزيز وتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية ستستمر بغض النظر عن التطورات الإقليمية والدولية، مشددا على ان الصين تحترم دائما السيادة الوطنية ووحدة الاراضي الإيرانية وتدعم جهود إيران لتأمين مصالحها الأساسية.

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