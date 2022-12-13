وزير الاقتصاد يعلن عن تفاهامات جديدة بين ايران والصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الاقتصاد الايراني صرح خلال حوار متلفز حول تعاون ايران والصين في اطار "خطة التعاون الشامل على مدى 25 عاما" بين البلدين انه عقد اليوم، اجتماع مشترك بحضور نائب رئيس الوزراء الصيني، "هو تشون هوا" والنائب الأول للرئيس الإيراني، "محمد مخبر"، تمهيدا لعقد الاتفاقات بين إيران والصين في الاجتماع المقبل بين رئيسي البلدين.

وأوضح خاندوزي انه تم التوصل خلال هذا الاجتماع إلى 16 تفاهما بين البلدين لتطبيق "خطة التعاون الشامل على مدى 25 عاما" بين إيران والصين، حيث تشمل هذه التفاهمات، اتخاذ الاجراءات التنفيذية في مجال الطاقة والنفط والغاز، ومجال الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ومجال التعاملات المالية والنقدية والمصرفية، ومجال المشاريع الاستراتيجية، سواء في مجال الترانزيت أو البنية التحتية أو إنشاء الموانئ.

وأشار وزير الاقتصاد الايراني إلى موعد تنفيذ الاتفاقات بين البلدين، موضحا: "ان في الاجتماعات التي عقدت أمس الاثنين في اللجان الأربع المتخصصة، جرت مناقشات تفصيلية في هذا السياق، ويبدو أننا سنوفر الارضية اللازمة للتنفيذ هذه الاتفاقات في أقصر وقت ممكن ونتوقع اجتماعا جيدا بين الرئيس الإيراني والصيني في المستقبل".

وأضاف: نظرا للارادة السياسية والاقتصادية لدى البلدين لتطوير مستوى العلاقات، ورغم الضغوطات والعقوبات، لقد حققنا زيادة بنسبة 20٪ تقريبا في مجال التجارة، وستكون التوقعات لعام 2023 أعلى بكثير من الوضع الحالي.

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