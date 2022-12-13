ايران والصين تناقشان سبل تعزيز تنفيذ برنامج التعاون الشامل بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه ناقش وفد صيني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني، هو تشون هوا، مع الوفد الإيراني برئاسة النائب الأول للرئيس الايراني، محمد مخبر، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز تنفيذ برنامج التعاون بين ايران والصين.

وفي وقت سابق، كتب مساعد الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الايراني محمد جمشيدي في إشارة إلى زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني، في تغريدة: "ان الوفد الصيني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء في هذا البلد قد زار إيران والتقى بوفد رفيع المستوى برئاسة النائب الأول للرئيس الايراني محمد مخبر، وتم خلال الاجتماع نقاش آليات تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والصين".

واضاف جمشيدي ان دراسة سبل تعزيز عملية تنفيذ برنامج التعاون الشامل لمدة 25 عاما بين إيران والصين كأحد الأهداف الرئيسية لهذا الاجتماع، كما انه اكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية على الالتزام بالمصالح الأساسية للبلدين واحترام مبادئ القوانين الدولية، بما في ذلك احترام السلامة الإقليمية للدول.

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