  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٤‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٦:٣٠ م

إيران توقع اتفاقيات مع الصين لتطوير حقول النفط والغاز

إيران توقع اتفاقيات مع الصين لتطوير حقول النفط والغاز

أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأربعاء، عن إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال الاجتماع المشترك مع الوفد الصيني المتواجد بالعاصمة طهران بشأن تطوير حقول النفط والغاز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أشار علی هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إلى زيارة وفد صيني رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الصيني "خو تشون خوا" في طهران وقال خلال هذه الزيارة أبرمنا اتفاقيات ومذكرات تفاهم جيدة بشأن تطوير حقول النفط والغاز والحقول المشتركة.

وأضاف: هناك تطابق في الرؤى بين إيران والصين في المجال الاستراتيجي.

والجدير بالذكر أن اجتماع "التعاون الشامل بين إيران والصين" عقد أمس الثلاثاء بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، ونائب رئيس الوزراء الصيني "خو تشون خوا"، في مجمع سعد آباد التاريخي- الثقافي بطهران.

وزار ايران مؤخرا وفد صيني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الحكومة الصينية من اجل التباحث مع المسؤولين الايرانيين حول البرنامج المشترك للتعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال الاعوام الـ 25 المقبلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1928840

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات