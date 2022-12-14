إيران توقع اتفاقيات مع الصين لتطوير حقول النفط والغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أشار علی هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إلى زيارة وفد صيني رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الصيني "خو تشون خوا" في طهران وقال خلال هذه الزيارة أبرمنا اتفاقيات ومذكرات تفاهم جيدة بشأن تطوير حقول النفط والغاز والحقول المشتركة.

وأضاف: هناك تطابق في الرؤى بين إيران والصين في المجال الاستراتيجي.

والجدير بالذكر أن اجتماع "التعاون الشامل بين إيران والصين" عقد أمس الثلاثاء بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، ونائب رئيس الوزراء الصيني "خو تشون خوا"، في مجمع سعد آباد التاريخي- الثقافي بطهران.

وزار ايران مؤخرا وفد صيني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الحكومة الصينية من اجل التباحث مع المسؤولين الايرانيين حول البرنامج المشترك للتعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال الاعوام الـ 25 المقبلة.

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