عقد اجتماع ايراني صيني لمتابعة التعاون الاستراتيجي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن مساعد الشؤون السياسية في ديوان رئاسة الجمهورية، محمد جمشيدي، في تصريح له اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع مشترك غدا الثلاثاء في طهران، برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، ونائب رئيس الوزراء الصيني "خو تشون خوا".

واوضح هذا المسؤول، ان نائب رئيس الوزراء الصيني سيقود وفدا رفيع المستوى الى طهران، لحضور الاجتماع المشترك مع نائب الرئيس الايراني؛ حيث سيتم استعراض السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات الثنائية.

ولفت "جمشيدي"، انه سيتم خلال الاجتماع ايضا، مناقشة اليات تنفيذ "خطة التعاون الشامل على مدى 25" الموقعة بين ايران والصين، فضلا عن التنويه الى ضرورة "احترام الثوابت المبدئية والمعايير الدولية بما في ذلك، وحدة الاراضي الدول، لكونه محط اهتمام خاص في الجمهورية الاسلامية الايرانية".

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