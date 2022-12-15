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١٥‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٢:١٧ م

قوات العدو الصهيوني تعتقل 30 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلتين

قوات العدو الصهيوني تعتقل 30 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلتين

 شنت قوات العدو الصهيوني، صباح اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية إن "قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 30 مواطنًا من عدة مدن ومناطق في الضفة والقدس المحتلتين خلال الـ 48 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الاعتقال منذ بداية العام 2022 بلغ ما يقارب من 6500".

وأوضحت أن قوات العدو اقتحمت، مخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة المحتلة، وحاصرت منزلًا واعتقلت شابين واستجوبت طفلا بعد الاعتداء عليه.

وفي محافظة جنين شمال الضفة، اعتقل العدو شابا عقب اقتحام منزله في بلدة يعبد.

وفي محافظة الخليل، اعتقل العدو 8 شبان من بلدة بيت أمر عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

/انتهى/

رمز الخبر 1928857

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