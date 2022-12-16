العراق.. مقتل واصابة خمسة أطفال بانفجار عبوة ناسفة في الموصل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر، ان "طفلين لقيا مصرعهما وإصيب ثلاثة آخرين في قرية عمر قابجي بناحية بعشيقة شرق الموصل".



وأضاف: ان "الحادث وقع نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" الارهابي في مقبرة القرية".



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