انفجار ضخم يهز مدينة البصرة جنوبي العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القوات الامنية العراقية تفرض طوقا حول مكان الانفجار الذي وقع امام المستشفى الجمهوري في البصرة والشرطة تتعامل معه كحادث.

ولفت الى أن الانباء تضاربت حول طبيعة الانفجار وعدد الضحايا، وتتحدث بعض التقارير عن كونه ناجما عن سيارة مفخخة او تفجير دراجة نارية.

وفي معلومة أولية تبين خلية الإعلام الأمني، عن وقوع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة وادى الحادث "وحسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة" إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية.

ولا زال خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث وستعلن الخلية في بيان لاحق تفاصيل اوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية./انتهى/