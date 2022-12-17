منتخب ايران لرفع الاثقال يحصد ذهبية و3 فضيات في بطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احتل المنتخب الإيراني لرفع الأثقال المركز السابع في بطولة العالم 2022 التي استضافتها مدينة "بوجوتا" بكولومبيا بعد كولومبيا وجورجيا والصين وكازاخستان وتايلاند وكوريا.

واحرز المنتخب الإيراني كذلك المركز التاسع في جدول الميداليات بميدالية ذهبية واحدة و3 ميداليات فضية بعد الصين وإندونيسيا وجورجيا وأوزبكستان والبحرين وتايلاند وفنزويلا وكازاخستان.

** أسماء أصحاب الميداليات الإيرانية:

- فئة 109 كغم؛ احرز مهدي كرمي المركز الرابع برصيد قياسي بلغ 386 كغم وأنهى مسيرته بالفوز بميدالية فضية.

- فئة 102 كغم؛ حصل رضا دهدار على رقم قياسي بلغ 390 كلغ وأصبح الوصيف، وبذلك أحرز ميدالية ذهبية واحدة وميدالية فضية لإيران.

- فئة 89 كغم؛ فاز كيانوش رستمي بميدالية فضية في فئة 89 كغم.

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