المنتخب الإيراني لرفع الأثقال يتوج بلقب بطولة العالم 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال باستضافة النرويج اختتمت اليوم بعد انتهاء منافسات فئة فوق الثقيل، حيث أحرز البطل الأولمبي الإيراني وصاحب فضية طوكيو "علي داودي"، الميدالية البرونزية في حركة الخطف.

وكان الرباع الايراني "علي رضا معيني" قد فاز بذهبية الخطف وفضية المجموع لفئة 94 كغ، فيما نال مواطنه "علي عالی‌ بور" فضية الخطف للوزن ذاته، كما أحرز "علي رضا نصيري" فضيتي النتر والمجموع في فئة 110 كغ، لتضاف هذه الميداليات إلى رصيد الفريق الإيراني من هذه البطولة.

ومع انتهاء المنافسات، تصدر المنتخب الإيراني الترتيب العام برصيد ميدالية ذهبية واحدة، أربع فضيات، وبرونزية واحدة وبمجموع 388 نقطة، متقدما على كوريا الشمالية التي حلت ثانية والولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت بالمركز الثالث.

وفي حصيلة فردية، نال "علي رضا معینی" ميدالية ذهبية وأخرى فضية، و"علي عالی‌ بور" فضية، و"علي رضا نصیری" فضيتين، و"علي داودي" ميدالية برونزية.

يذكر أن المنتخب الإيراني لرفع الاثقال كان قد حقق أول لقب عالمي له في بطولة "آناهيم" بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2017، ليعود اليوم إلى القمة بعد ثمانية أعوام من إنجازه التاريخي الأول.