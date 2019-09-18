ايران تحصد فضية بطولة العالم لرفع الاثقال في تايلاند

ونجح قشقائي في رفع النتر بوزن 55 كلغم مسجلا 149 كلغم، ليحصل على الميدالية الفضية ويحل ثانيا في هذه المنافسات.

وفاز الرباع "يون جول ام" من كوريا الشمالية بالمركز الاول مسجلا 166 كلغم، فيما احتل السعودي "منصور عبدالرحمن السالم" بالمركز الثالث بعد تسجيله 147 كلغم.

وفي رفعة الخطف تربع "يون جول ام" من كوريا الشمالية ايضا على المركز الاول مسجلا 128 كلغم، وجاء كل من "وانغ وين " من فيتنام و"ايغور سون" من كازاخستان بالمركزين الثاني والثالث مسجلين 120 كلغم.