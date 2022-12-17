حملة مقاطعة التطبيع ترحب بانسحاب لاعب الشطرنج الإيراني رفضاً لمواجهة صهیوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الحملة في تصريح صحفي صدر عنها، أنّ انسحاب لاعب الشطرنج الإيراني أمين طبطبائي 21 عامًا، من بطولة الشطرنج الدولية “Sunway” المقامة في برشلونة من 11 – 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، رفضًا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، يؤكد عمق الانتماء للقضية الفلسطينية، والانحياز لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، وتأييد للنضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني المتطرف، وخطوة ضرورية في عزل الاحتلال ومواجهة سيل التطبيع.

وجددت الحملة، دعوتها لجميع المنظمات والأندية والمحافل الرياضية الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى الاستمرار في المقاطعة الرياضية وتوسيعها، وتثبيت ما تم إنجازه خلال مونديال قطر، واعتباره نقطة الارتكاز في المقاطعة الرياضية للاحتلال، والإسراع في تجهيز قوائم الشرف من الرياضيين المناهضين للاحتلال الصهيوني العنصري، وقوائم العار للمطبعين.

والجدير بالذكر أن الطفلة اللبنانية ‫بيسان شيري صاحبة المرتبة الأولى عالمياً في كرة الطاولة دون 11عامًا كانت قد انسحبت من بطولة البرتغال الدولية رفضًا لمواجهة لاعبة صهيونية.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" جهاد طه في بيان، "إن هذا الانسحاب ‏سجّل موقفًا وطنيًا وعربيًا مشرفًا يعبر عن أصالة الشعب اللبناني، ويدلل على رفض ثقافة التطبيع تحت أي مسمى لدى الأجيال العربية والإسلامية".

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