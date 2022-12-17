إيران تزيح الستار عن أول مسرّع محلي "داینامیترون"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم اليوم السبت ازاحة الستار عن أول جهاز تسريع إلكتروستاتيكي صناعي يسمى "Dynamitron"، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، وزير العلوم، وزلفي كل.

ولدى جهاز التسريع "Dynamitron" تطبيقات في مجال تشعيع الطعام، وتعقيم المعدات الطبية، وتشعيع الأسلاك والكابلات، وتشعيع الإطارات، وتشعيع المواد القابلة للتقلص بالحرارة والرغوة، وتشعيع مياه الصرف الصحي.



ويستخدم جهاز التسريع "Dynamitron" أيضا في مجال زرع الأيونات وتحليل شعاع الأيونات ومولد النيوترون في BNCT.

والجدير بالذكر أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، صرح اليوم في اجتماع مع مسؤولين من مجلس الشورى الاسلامي إن قانون الاجراء الاستراتيجي كان قانونًا جيدًا لتطوير الصناعة النووية وتم تنفيذه بشكل جيد.

وأضاف: "مع تطبيق قانون الاجراء الاستراتيجي للتخصيب وصل مستوى التخصيب في البلاد إلى أكثر من ضعف في كل تاريخ هذه الصناعة".

وقال اسلامي: "تم إعداد وثيقة شاملة لتطوير الصناعة وخلق القدرات المحلية على مستوى صناعات الدولة، والتي على أساسها ستمضي خطط المنظمة".

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