اسلامي: قدرة تخصيب اليورانيوم في إيران وصلت الى أكثر من ضعف في كل تاريخ هذه الصناعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اجتماع مع مسؤولين من مجلس الشورى الاسلامي صرح محمد إسلامي إن قانون الاجراء الاستراتيجي كان قانونا جيدا لتطوير الصناعة النووية وتم تنفيذه بشكل جيد.

وأضاف: "مع تطبيق قانون الاجراء الاستراتيجي للتخصيب وصل مستوى التخصيب في البلاد إلى أكثر من ضعف في كل تاريخ هذه الصناعة".

وقال اسلامي: "تم إعداد وثيقة شاملة لتطوير الصناعة وخلق القدرات المحلية على مستوى صناعات الدولة، والتي على أساسها ستمضي خطط المنظمة".

وذكر أن الطاقة النووية وانتاج الكهرباء من الطاقة النووية يحققان وفورات اقتصادية كبيرة للبلاد وايضا يقلل استهلاك الوقود الأحفوري وغير المتجدد والمشاكل البيئية، وقال: "إذا تم الاهتمام بهذه القضية، فيمكننا إيجاد موارد جيدة لتطوير المعرفة النووية وتقديم المساعدة لقطاعات أخرى مثل الطب والزراعة".

وايضا أشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، في هذا الاجتماع الى آخر الإنجازات التقنية وأثرها على المفاوضات وتنفيذ قانون الاجراء الاستراتيجي، مضيفا: "خلق قانون الاجراء الاستراتيجي ظروفا جيدة للبلاد، واليوم التخصيب وصل الى 60٪ ، جنبا إلى جنب مع البحث والتطوير المستمر وغير المنقطع لأجهزة الطرد المركزي".

وفي إشارة إلى التصريحات الإعلامية للغرب بين الحين والآخر بشأن خيارات أخرى، قال: "إنها حقيقة واضحة أن مثل هذه الكلمات لا تستخدم إلا للإعلام والدعاية، وأن قدرات إيران النووية وإمكانياتها ستفرض الحقائق عليهم بلا شك".

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