مسؤول في حزب الله: المشروع الأميركي مصيره الفشل

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وخلال لقاءٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت، أكد البغدادي أننا "نشعر وكأنّ المطلوب معاقبة هذا الشعب على كلّ صبره وجهاده، وهذا يدلّ على أنّ الطبقة الحاكمة هي ليست من سنخية هذا الشعب ولا تشبهه"، وقال "إنّ هذا يُحتّم على الناس من مختلف الطوائف أن يعيشوا الوعي والإدراك لما يُحاك من هذه الطبقة الفاسدة التي ربطت مصير البلد بمصالح الأميركيين وحلفائهم".

وأشار إلى أن "المشروع الأميركي مصيره الفشل، وهذا ما شاهدناه في كلّ ما قام به الأميركيون في المنطقة من أفغانستان إلى اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وسقطت معهم كلّ مشاريع الشغب خصوصًا ما قاموا به مؤخرًا ضد الجمهورية الإسلامية، حيث لم يحصدوا إلاّ الخيبة والهزيمة، وإلى الآن لم يستخلصوا العبر ولا زالوا يُصرّون على مشاريعهم الرخيصة من ممارسة الحصار الاقتصادي الذي لم يُجدِ نفعًا وسيكتشفون فشلهم في القادم من الأيام هم وأزلامهم الفاسدون".

/انتهى/