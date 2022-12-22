السيد رئيسي يزور عائلة الشهيد "وردي" الذي ارتقى على يد مثيري الشغب

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وخلال هذه الزيارة قال آية الله رئيسي، إن الله منح الشهيد آرمان الصبر لعدم التراجع عن مواقفه أمام هذه الهجمات والعداوات من قبل المناهضين والمجرمين.

واضاف، منحكم الله الصبر أيضاً على هذا المصاب وادعوا لنا بأن نكون مثمنين دماء الشهيد آرمان وسائر الشهداء وان نتمكن من أداء واجبنا ان شاء الله.

وتابع، إن آرمان ليس عزيزكم فقط بل أصبح عزيز العالم الاسلامي حيث أشار قائد الثورة الاسلامية الى استشهاد آرمان بمظلومية وأرى بأن اسمه سيعلو يوماً بعد يوم.

واستشهد الشهيد آرمان علي وردي (21 عاما) الذي كان طالبا في مدرسة "آية الله مجتهدي" الدينية والتعبئة التابعة لوحدة أمن "الإمام الرضا (ع)"، على يد مثيري الشغب في طهران قبل نحو شهرين.

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