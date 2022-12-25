مسؤول أمريكي: أوكرانيا لن تنتصر في الحرب وهي في وضع دفاعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال الجنرال في حديث مع قناة "MSNBC" الأميركية إنّ تغيير الوضع في الميدان، يتطلب من الجيش الأوكراني "أخذ زمام المبادرة".

وأضاف: "من أجل تحقيق ذلك الجيش بحاجة إلى وسيلة تساعدهم للخروج من هذا الوضع".

وأوضح ماكافري، إنّ القوات المسلّحة الأوكرانية قد تستطيع تغيير المشهد في ساحة المعركة بمساعدة صواريخ من طراز "أرض-أرض" بعيدة المدى، بالإضافة إلى دبابات "M1" الأميركية.

وأشار الجنرال المتقاعد إلى أنّ "الجيش الأوكراني سيكون حينها قادراً على التضييق على القوّات الروسية، وليس القضاء عليها".

وفي السياق، نشرت مجلة "أميركان ثينكر" مقالاً، أشارت فيه إلى أنّ الولايات المتحدة أصبحت "مصدر تمويل دائماً لأوكرانيا"، الأمر الذي سيسبّب مشاكل داخلية لواشنطن.

وذكر المقال أنّ "الولايات المتحدة أصبحت بنك أوكرانيا"، وأنها تعطي الأموال عندما تطلبها كييف، "بينما لا تنتبه لطلبات مواطنيها الذين يعانون".

كذلك، أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، قبل يومين، أنّ البنتاغون يناقش تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على تشغيل نظام "باتريوت" الصاروخي، في قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة، وفقاً لمسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية.

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