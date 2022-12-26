عبد اللهيان: تجمعنا بقطر علاقات طيّبة على الصعيد السياسي والاقتصادي والقنصلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية سلّم رسالة وزير خارجية بلاده الى وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، وأكد استعداد الدوحة لتطوير وتعزيز التعاون مع طهران.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والقنصلية، بالطيبة، مؤكدا ضرورة تنفيد اتفاقات رئيسي البلدين خلال لقاءاتهم السابقة .