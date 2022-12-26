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٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٤:٥٢ م

عبد اللهيان: تجمعنا بقطر علاقات طيّبة على الصعيد السياسي والاقتصادي والقنصلي

عبد اللهيان: تجمعنا بقطر علاقات طيّبة على الصعيد السياسي والاقتصادي والقنصلي

التقى وزير الخارجية الإيراني "حسين امير عبداللهيان" بمساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي" في طهران، مؤكداً الأخير استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية سلّم رسالة وزير خارجية بلاده الى وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، وأكد استعداد الدوحة لتطوير وتعزيز التعاون مع طهران.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والقنصلية، بالطيبة، مؤكدا ضرورة تنفيد اتفاقات رئيسي البلدين خلال لقاءاتهم السابقة .

كما أعرب مساعد وزير الخارجية القطري في هذا الاجتماع عن استعداد الحكومة القطرية لتطوير وتعزيز التعاون من خلال تسليم رسالة وزير خارجية قطر لأمير عبد اللهيان.

/انتهى/

رمز الخبر 1929211

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