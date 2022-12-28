أمير عبداللهيان: أحمل رسالة من آية الله رئيسي إلى سلطان عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني لدى وصوله إلى مسقط، عاصمة سلطنة عمان، إن طهران ومسقط عقدتا على الدوام مشاورات ثنائية وإقليمية ودولية بشأن الأمور ذات الاهتمام. وكانت عمان أيضًا مركزًا للحوار الإقليمي حول مختلف القضايا المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأكد: سأقدم يوم الاربعاء رسالة آية الله رئيسي إلى سلطان عمان.

ويذكر أن وزير خارجية بلادنا غادر طهران متوجها إلى عمان مساء يوم الثلاثاء على رأس وفد، وسيجتمع أمير عبد اللهيان ويتحدث مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان خلال هذه الزيارة.

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