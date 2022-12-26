أوليانوف منتقداً سياسة الترويكا الأوربية: لا يمكننا الاختلاف مع بوريل ان الاتفاق النووي لا بديل له

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل روسيا في مفاوضات فيينا، ميخائيل اوليانوف، كتب على صفحته في تويتر: "أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتفاق النووي لا بديل له، لا يمكننا الاختلاف مع هذا الخيار.

وتابع: "لكن السؤال هو هل تتفق فرنسا وألمانيا وبريطانيا (الترويكا الأوروبية) كمشاركين في مفاوضات فيينا مع وجهة نظر بوريل؟" ليس واضحا، كلهم صامتون".

وأكد هذا الدبلوماسي الروسي في رده على الجدل الذي أثارته وسائل الإعلام الغربية بشأن توريد مقاتلات سوخوي 35 إلى إيران: "لا أعرف ما إذا كان هذا التقرير صحيحًا أم لا، لأنه لا علاقة له بعملي، لكن في الواقع، فإن القيود والحظر التسليحي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران قد انتهى في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

/انتهى/