طهران تشييع رفات 200 شهيد من شهداء حرب الدفاع المقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية ، أعلن في بلاغًا له اليوم، عن تشييع جثامين 200 من الشهداء المجهولين الذين تم اكتشافهم مؤخراً لحرب الدفاع المقدس يوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة صباحًا من أمام جامعة طهران.

وتوجه مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية، للأشخاص المتوجدين دائماً في ساحات الشهادة في سبيل الجمهورية الإسلامية وجميع محبي الإمام الحسين ومحبي السيدة فاطمة الزهراء "عليها السلام" بدعوة المشاركة في مراسم تشييع ودفن الأجساد الطاهرة لشهداء الدفاع المقدس المجهولون.

وقد تم مؤخرا العثور على رفات 200 شهيد مجهول من أيام الدفاع المقدس، في محافظتي ميسان وبصرة جنوب شرقي العراق ونُقلت إلى البلاد عبر ممر أروند رود وميناء آبادان.

واستشهد هؤلاء الشهداء استشهدوا في عمليات والفجر التمهيدية والفجر الـ1 وخيبر وبدر وكربلاء الـ 5 وبيت المقدس وهجمات العدو عام 1367 هـ (1988).

وقال العميد باقرزاده إن رفات هؤلاء الشهداء تُنقل إلى مدينة أهواز وستُنقل إلى طهران لتسليمهم إلى ذويهم.

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