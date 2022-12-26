ائتلاف دولة القانون: أمريكا المسؤولة عن ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق

وقال القيادي بالائتلاف، حيدر اللامي في حديث لوكالة "المعلومة" العراقية، إن " أمريكا عاقبت المصارف العراقية الأهلية الأربعة وحذرت 30 مصرفاً اخراً بناء على شبهة تشير الى أن هذه المصارف تقوم بتهريب الأموال خارج البلد وعمليات غسيل أموال".

وأضاف، أن "واشنطن ليس لديها أي دليل (من بعيد أو من قريب) حول هذه المصارف، ولو كان البنك الفيدرالي الأمريكي يمتلك معلومات او دليل لقدمه بصورة صريحة"، لافتا الى أن "أمريكا عندما منعت هذه المصارف بدأ العراق ببيع 100 – 110 مليون دولار بعد ما كان يبيع 240 مليون دولار والذي أدى الى حدوث زيادة بالطلب وقلة بالعرض".

وأوضح القيادي في ائتلاف المالكي، أن "إيقاف أربعة مصارف عن بيع الدولار وتصرف بعض المصارف الاهلية بطريقة الطمع والجشع في التعامل مع الدولار، بالإضافة الى تغيير قضية البيع في منافذ بيع العملة والذي تغير بشكل اخر، تعد الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع أسعار الدولار".

ويواصل سعر صرف الدولار الأمريكي بالارتفاع مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد لتتجاوز، اليوم الاثنين، ولأول مرة "منذ سنتين" حاجز 158 الف دينار مقابل كل 100 دولار.

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