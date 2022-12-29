عشرات المستوطنين يدنسون الأقصى الشريف/ حملة اعتقالات صهيونية واسعة بالضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة صرّحت بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأشارت إلى أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وتواصل شرطة العدو فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته.

وأطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الرباط والتواجد الدائم في المسجد الأقصى، والعمل على نصرته والتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

حملة اعتقالات صهيونية واسعة بالضفة الغربية

وفي سياق مُتّصل شنت قوات العدو الصهيوني صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو داهمت بلدة دورا غربي الخليل واعتقلت أسيرين محررين من منزليهما وشاب من المدينة.

وفي رام الله اعتقلت قوات العدو أسيرا محررا من منزله في بلدة أم صفا، وآخر من بلدة المغير، فيما اعتقلت قوات العدو شابين من بلدة بيت دقو شمال القدس.

كما سلمت قوات العدو اسيرا محررا استدعاء لمقابلة مخابراتها خلال اقتحام منزله في بلدة بيتا جنوب نابلس.

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