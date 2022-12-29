همداني: فريضة الحج فرصة لتوسيع أواصر الصداقة وتوحيد صفوف المسلمين

وأفادت وكالة مهر للانباء أن التصريحات جاءت خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الخميس، بمدينة قم المقدسة (جنوب طهران)، بين ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة "حجة الاسلام السيد عبد الفتاح نواب" مع المرجع الديني "اية الله نوري همداني".

وأثنى سماحته على جهود القائمين على تفويج الزوار الايرانيين لأداء فريضة الحج، و"التي تتيح فرصة مواتية لتوسيع أواصر الصداقة وتوحيد صفوف المسلمين بجميع مذاهبهم".

كما أشار إلى الدور الرئيسي الذي ينبغي أن يلعبه العلماء والمفكرون في سبيل معالجة معضلات الأمة الاسلامية ورفع المستوى المعرفي حيال الوضع الراهن والمؤامرات التي تحوم بالعالم الاسلامي اليوم.

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