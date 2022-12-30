فجر الجمعة... انطلاق مناورات "ذوالفقار 1401" المشتركة للجيش

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال العميد شيخ إن هذه المناورات انطلقت فجر الجمعة في المناطق الجنوبية الشرقية، وسواحل مكران ومن شرق مضيق هرمز إلى محيط ميناء جوادر وبحر عمان إلى مدار 10 درجات شمال المحيط الهندي.

وقال العميد شيخ: إن سفن المشاة والمدرعات والميكانيكية والدفاعية والسفن البحرية والسطحية وتحت السطحية التي كانت موجودة في المنطقة العامة للمناورات منذ الأيام الماضية بدأت مرحلتها الرئيسية والتشغيلية من فجر الجمعة.

واضاف: ان هذه الاجراءات تتم تماشيا مع التدريبات السنوية والتقويمية وتماشيا مع تعزيز الجاهزية التدريبية والقتالية فضلا عن تنفيذ بعض الخطط التشغيلية والمعلوماتية لتحسين امن المنطقة.

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