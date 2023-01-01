خبير أمني عراقي: أمريكيا تدعم المجموعات الإرهابية لفرض سياستها الخبيثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الخبير الأمني، عقيل الطائي، قال في حديث لوكالة المعلومة العراقية، إنه "يتحتم على الحكومة والجهات الأمنية كبح هذه المجاميع الإرهابية والعمل على تطوير الأجهزة الامنية وإدخال المنظومات الحديثة"، مؤكدا ان "الفواعل الامريكية تقدم الدعم الكامل من اجل تحرك هذه العصابات".

وتابع أن "أمريكا تستخدم هذه الخلايا كورقة ضغط على الحكومة من اجل فرض سياساتها الخبيثة او تهديد الوضع الأمني العام في تلك المناطق"، مشيرا الى ان "هذه الخلايا تلقت الدعم الكامل لاسيما بعد عودة عوائل داعش من مخيم الهول والحسكة في الحكومة السابقة".

ولفت الى ان "الخروقات المستمرة في تلك المناطق تستدعي إعادة الخطط العسكرية ومضاعفة الجهد الاستخباراتي من اجل عدم إعطاء فرصة لنشاط هذه العصابات التي تستهدف المواطنين والقوات الأمنية".

وتشهد محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والمناطق المجاورة للحدود، بين وقت وأخر خروقات واعتداءات على مناطق وقرى متفرقة تتزامن معها إحداث سياسية مهمة على الساحة العراقية.

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