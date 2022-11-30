مصدر أمني عراقي: تحركات داعش غرب الانبار تجري بتوجيه أمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قال المصدر الأمني العراقي، قال في تصريح له أن "قوة أمينة رصدت تحركات وانتشار لعناصر عصابات داعش الاجرامية في مناطق صحراء الانبار الغربية باتجاه حدود الموصل، رغم ان هذه المناطق كانت شبة خالية من الارهابيين".

وأضاف، أن"المحرك الرئيس لتحركات هذه العناصر هي القوات الامريكية التي تمتلك قاعدة عسكرية بالقرب من منفذ الوليد الحدودي مع سوريا، حيث تسللت هذه العصابات من المناطق القريبة من القاعدة الى تلك المناطق، وهنا يتضح وجود تنسيق بين القوات الامريكية وحركة هذه العصابات".

وأوضح المصدر ان "القيادات الامنية تستغرب من عدم قصف مواقع داعش من قبل الطيران الامريكي رغم ان عمليات التسلل والتحركات على مقربة من انظار القوات الامريكية".

ويشار الى ان مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار اكد في وقت سابق تزايد اعداد عناصر التنظيم الاجرامي في المناطق المحصورة بين صحراء قضاء حديثة غربي الانبار باتجاه حدود الموصل.

المصدر: المعلومة

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