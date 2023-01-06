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٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٥:٣٣ م

العامري يطالب بالخروج الفوري لكافة القوات القتالية الأجنبية من العراق

العامري يطالب بالخروج الفوري لكافة القوات القتالية الأجنبية من العراق

طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية فورا وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حيا العامري في بيان الجيش العراقي وتضحياته في ذكرى تأسيسه الثانية بعد المئة، ودوره الكبير في حماية العراق والدفاع عن أمنه وسيادته وسلامة أراضيه .

وأضاف ان التعاون المشترك الذي أبدته كافة القوات الأمنية وتشكيلاتها في معركتها ضد الارهاب توجت بالنصر المؤزر، بفضل الدماء الزكية والجهود الاستثنائية التي بذلتها تلك الاجهزة الأمنية جميعا.

ولفت العامري الى ان التطورات تعكس كامل أهلية تلك القوات وجهوزيتها للقيام بواجباتها لحفظ الأمن والأستقرار دون الحاجة لوجود قوات قتالية أجنبية على ارض العراق.

/انتهى/

رمز الخبر 1929518

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