هادي العامري: يجب إخراج دعاة التطبيع من العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، قال اليوم الاثنين خلال مؤتمر انتخابي في محافظة صلاح الدين، ان رايات تحرير القدس ستنطلق من العراق، مشيراً إلى ان الاسرائيليين انفسهم يؤمنون بأن الرايات التي ستحرر القدس ستنطلق من العراق.

وطالب العامري في هذا المؤتمر بإخراج دعاة التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكِّداً انه لا مكان لهم في العراق، مضيفاً انه لا نقبل لحداً منهم، ولا نسمح لاحدٍ بأن يتحدَّث عن التطبيع مع الكيان الصهيوني".

واضاف العامري قائلاً: "نحن مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية"، مضيفاً أنه "نموت ونحيا مع فلسطين والقضية الفلسطينية"./انتهى/