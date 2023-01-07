تدشين خط سفن الحاويات بين ميناءي بوشهر الإيراني وجبل علي الإماراتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم إطلاق خط سفن الحاويات بين إيران والإمارات، ومدير الإدارة العامة للموانئ الإيرانية يقول إنّ هذا الخط سيساهم في خفض تكاليف شحن البضائع التصديرية بالنسبة للنشطاء الاقتصاديين.

وأعلن محمد شكيبي نسب مدير الإدارة العامة للموانئ والملاحة البحرية في محافظة بوشهر جنوبي إيران، عن تدشين أول خط ملاحي خاص بسفن الحاويات بين ميناء بوشهر الإيراني وميناء جبل علي الإماراتي.

وقال شكيبي نسب، إنّ "تدشين أول خط ملاحي لسفن الحاويات بين ميناء بوشهر الإيراني وميناء جبل علي الإماراتي يمهّد الأرضية للصادرات والواردات بين البلدين". وأضاف: "تدشين الخط الملاحي الجديد سيساهم في خفض تكاليف شحن البضائع التصديرية بالنسبة للنشطاء الاقتصاديين".

كما لفت إلى تطوير البنى التحتية لـ11 ميناءً في محافظة بوشهر. وقال: "كان إطلاق الخط الملاحي من ميناء بوشهر أحد المطالب الملحّة للتجار والمصدرين المحليين". وتأتي هذه الخطوة بعد 3 أيام من تسلّم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رسالةً من نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، عبر سفير دولة الإمارات في طهران سيف الزعابي.

واجتمع أمير عبد اللهيان بالزعابي في طهران، حيث أكّد الطرفان، وكذلك الرسالة، تطوير العلاقات بين إيران والإمارات.

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