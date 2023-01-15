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١٥‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١٠:٣٩ ص

التبادل التجاري بين ایران ودول الاتحاد الاوروبي ینمو نحو 22 بالمئة

التبادل التجاري بين ایران ودول الاتحاد الاوروبي ینمو نحو 22 بالمئة

اعلن مركز الاحصاء الاوروبي (يورو ستات) ان التبادل التجاري بين دول الاتحاد الاوروبي وايران شهدت نموا بمقدار 22 بالمئة خلال 11 شهرا من العام 2022 (من يناير الى نوفمبر) ووصلت الى 4/715 ميليار يورو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاءت المانيا في مقدمة الدول الاوروبية المصدرة الى ايران حيث صدرت ما قيمته 1/465 مليار يور والى ايران خلال هذه الفترة وشكل ذلك 39 بالمئة من قيمة الصادرات الاوروبية ايران، وذلك رغم المناكفات وتفوهات واقاويل المسؤولين الالمان ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقد ارتفعت قيمة الصادرات الالمانية الى ايران خلال الفترة المذكورة بمقدار 12 بالمئة.

وبالنسبة الى الاستيراد الاوروبي من ايران ايضا خلال الفترة المذكورة ازداد بنسبة 20 بالمئة ووصل الى 976 مليون يورو بعد ان كان 812 مليون يورو خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وجاءت المانيا في مقدمة الدول الاوروبية التي استوردت من ايران.

/انتهی/

رمز الخبر 1929743

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