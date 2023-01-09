وزارة الدفاع الايرانية: تصرف المجلة الفرنسية المهين يعبر عن ذروة نفاق الزعماء الغربيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أدانت وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الايرانية في بيان لها، التصرف المهين لمجلة شارلي ايبدو الفرنسية السخيفة ضد المرجعيات الدينية والإسلامية. وينص هذا البيان على ما يلي:

إن التصرف المهين واللامعقول للمجلة الفرنسية السخيفة ضد المرجعية الدينية والإسلامية، وصمة عار على جبين الغرب ويظهر نفاقه حول حرية التعبير.

المصباح المشتعل للمرجعية العلمية والدينية للإسلام الذي متصل بالكنوز والمناجم الروحية والإلهية، لن ينطفئ. إن مثل هذه الأحداث يدل على ذروة نفاق القادة الغربيين، وخوف المجتمعات العلمانية والتفكير الاستبدادي المادي، الأمر الذي ادى الى الشعور بالعبثية والعزلة أكثر فأكثر، وتسبب في جميع أنواع المشاكل العقلية والعاطفية في هذه الدول، بما في ذلك الانتحار، والتحرش الجنسي والعنف والإهانة للأديان السماوية.

لقد سئم عالم اليوم من الابتذال وتعب من النظرة الحيوانية للإنسان، وبل انه متعطش لاحترام البشرية والوعي والروحانية؛ ان نور المعرفة والبحث عن الحقيقة في دين الإسلام ليس له حدود، وسبب كل هذه التصرفات يعود إلى خوف الغرب المادي وقلقه من وعي أحرار العالم لحقائق الإسلام الخاصة التى ظلت خاضعًة للرقابة الإخبارية والديكتاتورية الإعلامية لإمبراطورية المادية.

بينما تدين وزارة الدفاع بشدة هذا العمل المؤسف والمثير للاشمئزاز ، فإنها تدعو المؤسسات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة، وإدانة هذا العمل من قبل الأشخاص الأحرار والأديان السماوية والتجمعات والجماعات الحقوقية والمؤسسات الدينية، لأن إهانة مقدسات الأديان السماوية أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال، ويعد في جميع المدارس والأديان امرا مقزرا.

/انتهى/