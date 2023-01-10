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١٠‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٢:٢١ م

بعد اقامة صلاة الجمعة؛

مسيرات في ايران تندیدا للاساءة الی المرجعية الدينية

مسيرات في ايران تندیدا للاساءة الی المرجعية الدينية

اعلن رئيس مجلس التنسيق للاعلام الاسلامي في محافظة طهران حجة الاسلام محسن محمودي، بان مسيرات ستنطلق في طهران بعد صلاة الجمعة تندیدا بما قامت به صحیفة شارلي ایبدو في إهانة قائد الثورة الاسلامیة و المرجعیة الدینیة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس التنسيق للاعلام الاسلامي في محافظة طهران حجة الاسلام محسن محمودي؛ على اثر ما قامت به الصحيفة الفرنسية في إهانة المرجعیة الدینیة سوف يدين الشعب الایراني الثوري والمؤمن هذا العمل السخيف بعد اقامة صلاة الجمعة في طهران.

واضاف: ليست المرة الأولى التي تقوم فيها هذة الصحيفة المدعومة من الحكومة الفرنسية بإهانة المقدسات الدينية.

ومن جهة أخرى أدان حزب الله وبشدّة إساءة مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية للرموز الدينية والمقدسات، ودعا الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعاقبة القائمين على هذا العمل بسبب اعتدائهم على مقدسات وكرامات أمّة بكاملها.

وفي بيان له، قال حزب الله "مُجددًا، ترتكب المجلّة المشؤومة "شارلي إيبدو" المزيد من الإساءة والعدوان على مقدساتنا ومقاماتنا، وهي التي نالت ولمرات عديدة من قدسية رسولنا الأعظم محمد (ص)، ومن كرامة السيد المسيح (ع)، والعديد من رموز ديانات السماء".

ومن جهتها أدانت وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الايرانية في بيان لها، التصرف المهين لمجلة شارلي ايبدو الفرنسية السخيفة ضد المرجعيات الدينية والإسلامية. و أكدت أن التصرف المهين واللامعقول للمجلة الفرنسية السخيفة ضد المرجعية الدينية والإسلامية، وصمة عار على جبين الغرب ويظهر نفاقه حول حرية التعبير.

/انتهی/

رمز الخبر 1929618

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