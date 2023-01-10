ايران بنظر الغرب وامریکا هي العقبة الوحید أمام الهیمنة علی المنطقة/جاري بناء مدن للصهاينة في البحرین

وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: يري الباحثون والمحللون الصهاينة أن "اتفاقيات إبراهيم/إبراهام" مع الإمارات ودول عربية أخرى تشكل إنجازا سياسيا هاما لتل أبيب، ويرى هؤلاء في ظل مرور عام على توقيع اتفاقيات التطبيع أن الفرصة ما تزال سانحة أمام هذا الكيان لتحسين وضعها الإستراتيجي بالشرق الأوسط.

أما في المقابل ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن التغييرات التي أحدثتها هذه الاتفاقيات في عامها الأول كانت أقل من التقديرات التي سادت لدى توقيعها مع الجانب الإماراتي من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وفي هذا الشأن أجرت وكالة مهر، حواراً صحفياً مع القيادي البارز في المعارضة البحرانية الدكتور "راشد الراشد"، وأتى نص الحوار على الشكل التالي:

السؤال الاول: برأيكم "البحرين" في اي مرحلة من التطبيع والى اين وصلت هذا المشروع الصهيوامريكي؟

التطبیع قضیة إستراتیجیة لا تتعلق بالانظمة المطبعة وإنما نظرا لفشل مشاریع الهیمنة، والسیطرة علی المنطقة الذي بدا منذ تبشیر كونداليزا رايس وزيرة الخارجیة الامریکیة في عهد بوش الإبن حول مشروع الشرق الاوسط الجدید جاءت خیارات أخری منها داعش، ومنها التطبيع، ومنها زیادة جرعات الضغظ علی محور المقاومة وعلی راسها الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة. مارسوا ضغوط ثقیلة وشدیدة علی الجمهوریة الاسلامیة ومحور المقاومة باعتبارها و بنظر الغرب والولایات المتحدة الامریکیة التحدي الوحید أمام الهیمنة علی هذه المنطقه؛ لم تکن لها سابقة في تاریخ المجتمع الدولي.

جاء التطبیع بعد فشل الأنظمة الخلیجیة في مشروع تدمیر العراق، وسوریا، ولبنان وصولا إلی ضرب ایران، وفشل المشروع في الیمن ایضا، وکان ضمن مشروع کبیر یُراد له أن ینتهي باخضاع الجمهوریة الاسلامیة في ایران.

مشروع التطبيع جاء نتیجة فشل المشاریع السابقة والتطبيع هي الورقة الاخیرة التي یستخدمها الغرب في مشروع المواجهة ضد الجمهوریة الاسلامیة في ایران

وجاءت الورقة الاخیرة بعد فشل الأنظمة الخلیجیة في مشروع تدمیر سوریا والعراق لاحکام الهیمنة والسیطرة على المنطقة، وایضا فشل مشروع العدوان علی الیمن والحرب علیها. هذه المرة وصلوا الی قناعة بأنهم یدخلون في ادارة الصراع مع الجمهوریة الاسلامیة بشكل مباشر، ومن خلال فتح قواعد عسکریة جدیدة في المنطقة، ومنها القاعدة البریطانیة في البحرین، وایضا قضیة التطبیع مع الکیان الصهیوني لکي تکون هناك قواعد قریبة من ایران جغرافيا. تم توقيع اکثر من 47 قرار امني وإتفاقیة امنیة بین الدول المطبعة في الخلیج (الفارسي) والبحرین التي تعتبر الخاصرة الاضعف في هذه المنطقة.

بناء قاعدة عسکریة بحریة للکیان الصهیوني في البحرین وتوسعة القواعد العسکریة الموجودة مثل قاعدة العدید في قطر، وعدد من القواعد في العراق، وايضا، مشروع التطبيع جاء نتیجة فشل المشاریع السابقة وهذة هي الورقة الاخیرة التي یستخدمها الغرب في مشروع المواجهة ضد الجمهوریة الاسلامیة في ایران.

السؤال الثاني: هل حقق الكيان الصهيوني والدول المطبعة اهدافهم من التطبيع العلني؟

هل حقق اهدافه او یحققها؟... قبل الإجابة على هذا السؤال علینا أن نسأل هل تمتلك الانظمة الخلیجیة المطبعة مع الکیان الصهیوني قرارها، في الامارات اعلن عن تجنیس الصهاینة، وفي البحرین التجنیس السیاسي قائم لاکثر من عقد من الزمن، والان يجري التخطيط لبناء مدن للصهاينة في البحرین وجاري تنفیذها بسرعة کبیرة.

الان لايتم التستر بالمظاهر الخارجیة لتغطیة الحرکة الامنیة فحسب وإنما يتم التحرك بالعنوان الامني، والعنوان الاستراتیجي، یتحرکون في المنطقة بشكل علني، ولذلك دخلت المنطقة في مرحلة حساسة وخطیرة جدا استراتیجیا... وکلما توسع الاستیطان الصهیوني في المنطقة الخلیجیة وتم الاقتراب من الحدود الجغرافیة للجمهوریة الاسلامیة بشكل اكثر؛ ازدادت المخاطر الاستراتیجیة والتهدید الامن الاقلیمي في المنطقه.

نجد في المقابل التلکؤ في مفاوضات الملف النووي، وفي الملفات المرتبطة بایران کدولة موجودة في الامم المتحدة بل یجري قتل هذا الموضوع؛ ياتي هذا ضمن مشروع الضغط السیاسي الکبیر لاجبار ایران علی الاستسلام، وحتی ما نشاهده من الضغط علی العملة الایرانیة یاتي في سیاق مشروع إتعاب ایران وإنهاکها لمنعها من الاستمرار في مشاکسة النفوذ والهیمنة والسیطرة الامریکیة في هذه المنطقة.

الصمود الاسطوري لدولة استطاعت أن تقف لاكثر من 42 عام في وجه ضغوط قیاسیة لیست لها سابقة في المجتمع الدولي، فانتصارات ايران غیر مسبوقة في تحمل حجم وقسوة هذه الضغوطات، والدور الکبیر الذي قام به الشهید الحاج قاسم سلیماني افشل مشروع الشرق الاوسط الجدید

طبعا الصمود الاسطوري لدولة استطاعت أن تقف لاكثر من 42 عام في وجه ضغوط قیاسیة لیست لها سابقة في المجتمع الدولي، والذي افشل مشروع الشرق الاوسط الجدید وربما ایضا نشیر هنا الی الدور الکبیر الذي قام به الشهید الحاج قاسم سلیماني في التصدي لهذا المشروع (مشروع الشرق الاوسط الجدید) الذي یهدف في نهایة المطاف الی الهیمنة والسیطرة علی المنطقة وایران ایضا تسجل انتصارات غیر مسبوقة في تحمل حجم وقسوة هذه الضغوطات.

هذا الحصار وهذه الحرب الاستراتیجیة الشاملة من الداخل والخارج تمثل تجربة عظیمة وکبیرة لايران. في تقدیري إن إيران وبصمودها الهمت بلدان عضمی مثل روسیا والصین والهند والدول الجدیدة التي الان تساهم في صیاغة نظام عالمي جدید خارج نظام سیطرة القطب الواحد علی هذا العالم. ولربما صمود ایران الکبیر أعطی أمل، وأعطی ثقة لمثل هذه الدول بانه یمکن تحدي الغطرسة والهیمنة الغربیة علی العالم.

وبعد الحرب الاوکرانیة انكشف الغرب وتبين عدم قدرته على ان یقود مواجهة ساخنة مع اطراف تجاوزته سیاسیا، وتقنیا، وتکنولوجیا، وعسکریا، واقتصادیا، وبالتالي؛ نحن نعیش والفضل للجمهوریة الاسلامیة في تحول عالمي کبیر باتجاه صیاغة جدیدة لهذه العالم. نعم أمامنا مخاض صعب وعسر.

في تقدرینا؛ التطبیع أخر ورقة ممکنة ما قبل خیار الحرب والمواجهة الساخنة. نحن مقتنعون أنه لیس خیارا سهلا ولا صعبا ولا احد یریده ولا احد لدیه طاقة تحمل نتائج کارثیة سوف تحدث فيما لو حدث خیار الحرب الساخنة.

ستبقی قضیة التطبیع مع الصهاینة ووجود الصهاینة في الخلیج کورقة اخیرة في ید الغرب ضمن مشروع اخضاع ایران ولازالت استراتیجیة ایران هي الصبر الکبیر والجهوزیة الکبیرة. العدو لم يأتي للاشیء؛ هناك مشروع یتحرکون من اجله، واهداف یریدون تحقیقها، وربما حرکة الاحتجاجات الاخیرة يراد منها ان تضرب، وتزعزع الامن والاستقرار الموجود في الجمهوریة الإسلامية، وایضا يراد منها ان يضرب هویة المجتمع الایراني المحافظ، وبالتالي؛ فشلت، لانها لم تقرا المجتمع الایراني بشکل جید ولکن هذه لیست نهایة خیاراتهم وستبقی خیاراتهم مفتوحة الی المواجهة الساخنة ونستبعدها بکل قوة.

وفي تقدیري هذا سیزید من رصید التجربة والخبرة في الصمود؛ الجمهوریة الإسلامية تمثل الیوم مدرسة متمیزة في مواجهة غطرسة الغرب، هذه المدرسة افشلت كل المخططات الغربية والامريكية؛ نحن امام نجاح غیر مسبوق وتاریخي في الصمود والحدي والجهوزیة لما هو اخطر من ذلك.

السؤال الثالث: ما هي اهداف الكيان الصهيوني والولايات المتحدة من التطبيع العلني؟

لا یبدو ان العالم یتحمل حرب بحجم المواجة مع ایران، وهم یعلمون جيدا أن هناك جیش عقائدي وهناك حاضنة شعبیة قویة جدا لهذا النظام، وایضا فشل کل التجارب السابقة تعطیهم دلیل ومؤشر کافي بان الحرب مع الجمهوریة في ظل المعطیات الواقعیة والحقیقیة علی الارض الواقع شبه مستحیلة.

ربما من الاهداف هي مواصلة جرعات الضغط ومضاعفتها علی الجمهوریة الاسلامیة لکي تنحني وتستسلم الی شروط الغرب والولایات المتحدة الامریکیة؛ سماحة سید القائد اعلن في اکثر من خطاب انه لو کان الامریکیون یریدون ان یتفاوضوا وان یتفاهموا مع إيران علی نسبة معقولة من التخصیب ربما 15 او 20 او 30 في المائة لکان من الممکن الکلام حول تفاهمات، ولکن الامریکیون یریدون تسلیم المفتاح بتعبیر سماحه سید القائد؛ یریدون مفتاح ایران؛ مفتاح البلد باکمله وهذا ما یرفضه سماحة السید القائد وترفضه الجمهوریة الاسلامیة الایرانية... هل یمتلك الخلیجیون قرارا بحجم المواجهة والمجابهة مع الجمهوریة الاسلامیة الايرانية؟؛ قرار التطبیع قرار اعلان حرب ضد الجمهوریة الاسلامیة.

التطبيع هو الاصطفاف في محور العدو والمحور المحارب للجمهوریة الاسلامیة وله تداعیاته ربما في وقتها یمکن الحدیث عنها؛ هي لا تمتلك السیادة اللازمة كي تدخل وان تورط نفسها في ورطه بحجم المواجهة مع الجمهوریة الاسلامیة؛ فالقرار من حیث السیادة لیس خلیجیا وانما فوقیا جاء من الامریکیین الذین یعتبرون انفسهم ان هذه المنظمات الخلیجیة مجرد محمیات، وترامب صرح بهذه الکلام وقال لو رفعنا ایدينا عن الریاض لمده اسبوع؛ لتکلم الناس في الریاض الفارسیة وهذه رسالة سیاسیة مهینة الی النظام السعودي.

لولا الغطاء والحمایة الامریکیة لما استطاع السعودي الاستمرار، فوجوده مرهون بالغطاء الامریکي، وحمایته تأتي لتأمين مصالحهم الاستراتیجیة ونفط المنطقة ولیس حبا في الانظمة السیاسیة القائمة

لولا الغطاء والحمایة الامریکیة لما استطاع السعودي الاستمرار ويفقد کل مقاوماته، وجوده مرهون بالغطاء الامریکي، وحمایته تأتي لتأمين مصالحهم الاستراتیجیة ونفط المنطقة ولیس حبا في الانظمة السیاسیة القائمة، وقرار التطبیع ایضا فوقاني ومن الامریکیون. لایجرء أحد الاقتراب من المنطقة الخاضعة لهیمنه و نفوذ القواعد الامریکیة الموجودة من غیر الضوء الاخضر بل القرار الامریکي بالتواجد.

حتی البریطانیین عندما قرروا بناء قواعد عسکریة جدیدة؛ هل شيدوا القواعد لمواجه التظاهرات في البحرین او الیمن او العراق؟ مهمة هذه القواعد هو مهمة استراتیجیة اکبر من فکرة تضلیل راي العام البسیط. بناء القواعد هي قضة تتعلق بالتوازنات الاستراتیجیة والنفوذ والهیمنة في المنطقة.

الانظمة الخلیجیة لیست بمقام ان یتخدوا قرار استراتیجي في منطقة نفوذ الولايات المتحدة ولیسوا بحجم الدخول في تحدي مجابهة ساخنة مع الجمهوریة الاسلامیة. هذا البلد العملاق والکبیر... التطبیع لیس قرارا ْخلیجیا واظن أن الانضمة الخلیجیة تم توریطها بعد أن تم خداعها بان مسالة الشرق الاوسط الجدید هي مسألة اسابیع وتنتهي وتکونون انتم سادة هذه المنطقة ولکن فشل المشروع و بدل ان یتحولوا الی اسیاد هذة المنطقة تحولوا الی عبید هذه المنطقة، ویقرر نیابةً عنهم وهم لم یختاروا التطبیع مع الکيان الصهیوني خاصة الحاضنة الشعبیة ترفض ذلك.

السؤال الرابع: برأيكم لماذا تأخر النظام السعودي في الاعلان عن تطبیعه مع الكيان الصهيوني؟

تأخیر اعلان التطبیع مع انه موجود ومفروض، والصهاینة موجودین في الریاض وصورهم واخبارهم تتناقل، وهناك تواجد صهیوني في برامج وحفلات هیئة الترفیه، وحتی في کأس العالم في قطر کانوا موجودین. الاعلان الرسمي للسعودة المتاخر عن التطبیع کاعلان ولیس کواقع یرتبط بعوامل متعددة منها الدور التاریخي الکبیر للنظام السعودي في ما یرتبط بتمثیل الامة الاسلامیة والإسلام ومکة المکرمة وما الی ذلك، مع انهم کسروا کل هذا بهیئه الترفیه، وما تقوم به حتی في مکة المکرمة واعلان التطبیع وتاخیره هو لیس خیار سعودي بل في تقدیري الشخصي هو قرار أمریکي.

اعلان السعودية تطبيعها الرسمي مع الكيان الصهيوني اوتاخیره هو لیس خیار سعودي بل في تقدیري الشخصي هو قرار أمریکي

عندما تصل الموضوعات الی مواقع متقدمة في المواجهة؛ الشعوب تکون مغلوبة علی امرها ومقهورة وتسیطر علیها قوی الامر الواقع. في البحرین نقدر للشعب البحریني رغم قسوة القمع والاجراءات القمعیة الشدیدة لم یتوقفوا عن نصرة قضایا الامة.

فنری شعب البحرین حاضرا في احیاء یوم القدس العالمي في اخر جمعة من کل شهر رمضان وسقط شهداء في هذا الطریق منذ اعلان الامام الخمیني رضوان الله عليه والی یومنا هذا لم تتعطل احیاءات یوم القدس العالمي ولا لمرة واحدة رغم کل الظروف الصعبة الذي مروا بها خلال الاربعين سنة الماضية، والیوم لم یتوقفوا عن المظاهرات واعلان رفضهم للتطبیع.

واذا کان کل الشعوب الاسلامیة یحتاجون الی منظم وممول لهذه المواقف؛ الشعب البحرین یفعلها من تلقاء نفسه ولا ینتظر من احد قرار او تنظیم او دعم مالي. في البحرین الحرکة عفویة وشعبیة وتبین وعي الشعب بمناصرة قضایاه و ما یؤمن به. /انتهی/

