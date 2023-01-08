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٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١١:٥٠ ص

الإمارات تعلن إدراج الهولوكوست في المناهج الدراسية

الإمارات تعلن إدراج الهولوكوست في المناهج الدراسية

أعلنت دولة الإمارات إدراج دراسات الهولوكوست "المحارق اليهودية" في المناهج الدراسية بمدارسها على اعتبار أن دراستها "ضرورية للبشرية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفارة الإماراتية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت إن دراسة الهولوكوست ستدخل ضمن المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية في البلاد، معتبرةً أن دراسة الهولوكوست "ضرورية للبشرية".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الإمارات تتخذ خطوات كبيرة لمكافحة الثقافة الإقليمية لإنكار الهولوكوست في أعقاب اتفاقات إبراهيم 2020 التي أدت إلى تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني".

وأضافت في تقرير لها: "بعد أن غابت تماما عن المواد التعليمية للأطفال في الإمارات العربية المتحدة - والتي حجبت أيضا إسرائيل عن خرائط العالم والكرات الأرضية - من المقرر الآن إدراج الهولوكوست بالكامل في المناهج الدراسية".

وأشارت إلى أنه سبق وافتتح العام الماضي أول متحف لإحياء ذكرى الهولوكوست في المنطقة في دبي، بعد أشهر فقط من الاتفاقات التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي أنهت أكثر من 70 عاما من الجمود بين الكيان الصهيوني والإمارات .

/انتهى/

رمز الخبر 1929560

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