 كيف يجب أن تكون سياسة إيران تجاه القوقاز؟

وكالة مهر للأنباء، انه زار رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف الأسبوع الماضي تركيا لحضور الدورة الثالثة عشرة لجمعية البرلمانات الآسيوية. وعلى هامش هذه القمة، عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية مع المسؤولين الأتراك والأذربيجانيين. وناقش في هذه اللقاءات قضية القوقاز والقضايا التي ظهرت في كاراباخ، وكذلك بعض التوجهات لتغيير حدود المنطقة وتشكيل ممر زنغزور.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس بحزم أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تقبل أي تغيير في حدود المنطقة، وذكر أن هناك سوء تفاهم مع جمهورية أذربيجان وأن هذه القضايا قد تم حلها و إلى جانب ذلك، سوف يقوم برحلة إلى باكو في المستقبل.



ومن المؤكد أن هذه الاجتماعات والمفاوضات مع دول الجوار يمكن أن تؤدي إلى تقارب أكبر وتخفيف حدة التوتر وزيادة مستوى التعاون الإقليمي في ظل شروط استمرار العقوبات الغربية، وتفاعل إيران مع الدول الأخرى يقلل الضغط ولكن نرى أن بعض الدول والحكومات في منطقة القوقاز الإستراتيجية تسعى لتقليص سلطة إيران الجيوسياسية.



ورأينا على الارض الواقع هو أننا منذ نحو عامين نشهد حضور وتدخل الكيان الصهيوني والأمريكيين والبريطانيين في منطقة القوقاز. تسعى تركيا وأذربيجان أيضًا إلى تشكيل ممر للناتو من خلال تداخل مصالحهما مع الحكومات الاجنبية.



وفي عام2020، خلال حرب كاراباخ، تم تحرير الأراضي المحتلة لأذربيجان من أرمينيا. لكن بعد ذلك تحولت السياسة الدفاعية لباكو إلى استراتيجية عدوانية بهدف تحرير المناطق المحتلة من بلادها. وإنهم يسعون لاحتلال أجزاء من أرمينيا.



تريد باكو احتلال أجزاء من محافظة سيونيك الأرمينية بالقوة بالقرب من الحدود الإيرانية ونهر أراس. وفي هذه الحالة، من خلال الاتصال بناختشفان، سيصلون إلى تركيا مباشرةً، وسيتحدون ممر العبور بين شمال وجنوب إيران إلى روسيا.

وغير ذلك اعترف الرئيس الأذربيجاني مؤخرًا بأن مطالبه في ممر زانغزور أكثر مما هو مذكور في الاتفاقية الثلاثية لموسكو.



وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مقابلة مع وسائل الإعلام الأذربيجانية: "صحيح أن كلمة" ممر زانغزور "غير موجودة. ومع ذلك، في ذلك البيان، ورد بوضوح أنه يجب أن تكون هناك وسيلة نقل بين المناطق الغربية لأذربيجان وجمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، ويجب أن توفرها أرمينيا. بعد ذلك، أدخلتُ مصطلح "ممر زانغزور" شخصيًا في الموسوعة الجيوسياسية!



من الواضح أن أذربيجان لا تساوي إيران بأي شكل من الأشكال. لقد تحدت طهران وفشلت في السياسات الإستراتيجية لأكبر قوة في العالم في منطقة غرب آسيا. بلدنا لديه مواجهة واسعة النطاق وناجحة مع الأمريكيين. لذلك، لا ينبغي لباكو أن تخطئ في التقدير وتسيء استخدام الصبر الاستراتيجي لإيران القوية بدعم من بعض الحكومات الإقليمية وخارج الإقليم. بالتأكيد، في المستقبل غير البعيد، مع تصرفات إيران الحاسمة، سيخرج علييف الأوهام من رأسه وستشتعل نار سياساته الخاطئة.

الحضور الخطير للصهاينة في أذربيجان

وقال شعيب بهمن، الخبير في الشؤون الروسية في حديث مع مراسل وكالة مهر: "نشهد حاليًا وجود داعش والتكفيريين والصهاينة والانفصاليين التركيين والبريطانيين وقوات الناتو في أذربيجان".



وأضاف: هذه الجماعات تعمل وستواصل العمل ضد الأمن القومي لإيران. في الماضي، رأينا آثارها الأمنية المدمرة داخليًا. هذا الموضوع سيزداد في المستقبل، لذلك من الضروري أن تعمل إيران بشكل حاسم.



واكد هذا الخبير في الشؤون الدولية لا أحد يريد حرباً وتحركات عسكرية في إيران. ومع ذلك، ينبغي تنفيذ العديد من التدابير والحلول بتكاليف أقل لحل المشكلة.

وأضاف: "يجب أن تكون هناك تعاملات جادة وحاسمة مع الجزء من العالم الإسلامي الذي يصبح قاعدة للصهاينة، مضيفا يجب حل المشكلات بطريقة عميقة وجذرية. قد يستغرق الأمر مئات الساعات من الاجتماعات لحل كل المشكلة.

خطر المحور التركي وحلف شمال الأطلسي على البلاد



قال هذا الخبير في الشؤون الروسية في الواقع، الكيان الصهيوني وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة هم من يتخذون القرارات بشأن قضية أذربيجان". إلهام علييف تحت تأثيرهم .نتيجة لذلك ، فإن جمهورية أذربيجان ليست جهة فاعلة مستقلة تريد الدخول في توتر مع إيران بشكل مستقل.



وأضاف بهمن: في الواقع، يريد الكيان الصهيوني تنفيذ نفس الاستراتيجية التي نفذناها ضده وبالقرب من حدود الأراضي المحتلة، بجانب حدودنا في أذربيجان. من الضروري أن نفهم هذا التهديد جيدًا.

وتابع القول لا ينبغي أن نختار دولة بين أرمينيا وأذربيجان، لكن من الضروري أن تكون سياستنا متناسبة مع الأمن والمصالح الوطنية للبلاد. عندما تحاول بعض الدول تشكيل محور تركي وحلف شمال الأطلسي ضد بلدنا، يجب أن يكون لدينا إدارة متماسكة في المنطقة.



وأضاف: "بسبب التهديدات والمصالح المشتركة القائمة بيننا وبين أرمينيا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى شريك جاد في منطقة القوقاز".

ضرورة اليقظة وتكثيف إجراءات طهران



لقد أعربت سلطات بلدنا مرارًا وتكرارًا عن رسائلها الحاسمة حول عدم التسامح مع أي تغييرات في الحدود الرسمية للمنطقة. كان إجراء العديد من المناورات العسكرية بالقرب من أراضي أذربيجان جزءًا من رسائل إيران لتدمير الخطأ الحسابي لمسؤولي باكو.



وفي هذا الصدد، تمت مراجعة حتى بعض مرافق العبور لبلدنا للوصول إلى جمهورية أذربيجان وناختشيفان. لا شك أن هذه الرسائل يمكن أن تحدث تغييراً في السياسات العملية لباكو، ولكن لا يزال ينبغي تقييم التطورات ببراعة ويقظة.

وفي الواقع، تريد باكو كلاً من طرق الاتصال المدرجة في الاتفاقية الثلاثية مع أرمينيا وروسيا، وتسعى إلى جعل الأراضي التي تمر عبر هذا الممر في أراضي أرمينيا ملكًا لها إلى الأبد. هذه القضية ستدمر ممر إيران بين الشمال والجنوب. ولهذا تعارض إيران بشدة أي تغيير في حدود المنطقة.

وبهذه الطريقة، من الضروري مراقبة جميع التطورات في المنطقة مع اليقظة الكاملة من قبل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والسياسية. وإن مجرد بعض الاجتماعات والوعود لم تكن كافية.

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