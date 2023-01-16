إصابات برصاص الاحتلال خلال الاقتحامات في الضفة الغربية والقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصيب شابان واعتقل 3 آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين.

وفي سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية في جنين، فيما تصدّى مقاومون لها مطلقين النار باتجاهها.

ولاحقت قوات الاحتلال مركبة فلسطينية في البلدة وأطلقت النار نحوها، كما اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرّافة عسكرية المنطقة المحاذية للحاجز العسكري المقام على أراضي بلدة حزما في القدس المحتلة، لتقوم بعدها بعمليّات هدم في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن وبلدات فلسطينية بشكل شبه يومي، حيث أفادت مصادر طبي قبل أيام بارتقاء الشهيدين حبيب كميل والشاب عبد الهادي نزال، وأوضحت وزارة الصحة أنّ حصيلة الشهداء ارتفعت بارتقاء الشاب عبد الهادي فخري يوسف نزال إلى 9 منذ بداية العام، بينهم 3 أطفال.

كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

هذا وصرحت مصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وشنت حملة دهم لمنازل المواطنين، اندلعت إثرها مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة طفل في رأسه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطرة.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم، الشاب محمود صلاح هماش (24 عاما)، بعدما داهمت منزل ذويه وفتشته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها قباطية، الشقيقين محمد وأرشد آدم زكارنة، وأدهم أبو الرب.

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