رئيس مجلس الدوما: خطة الغرب لعزل روسيا فشلت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الأول لدورة الربيع في مجلس الدوما الروسي، حيث تابع: "لقد فشلت خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا، فيما يطالب المجتمع الدولي بالتعددية القطبية ونظام عالمي عادل. ومناهجنا تستند لتطوير العلاقات مع الدول الأخرى استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول ذات السيادة والتعاون متبادل المنفعة".



وقد بدأ الاجتماع الأول لدورة الربيع بكلمة لفولودين وزعماء فصائل الدوما، وتم وضع مشروع قانون على جدول الأعمال يقترح بموجبه نقل صلاحيات الحكومة للموافقة على توقعات التطوير العلمي والتكنولوجي لروسيا إلى المجلس الرئاسي للعلوم والتعليم، وتحديد إجراءات التطوير والتعديل للرئيس شخصيا.



كما يجب كذلك خلال الجلسة العامة أن يوافق البرلمانيون على برنامج العمل التشريعي لدورة الربيع والجدول الزمني للنظر في قضايا يناير.



المصدر: نوفوستي

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