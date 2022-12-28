زیارة مرتقبة لرئيس مجلس الدوما الروسي الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه أعلن مدير قسم العلاقات العامة في البرلمان الإيراني، محمود صديقيان، أنّ رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، سيزور طهران في أقرب وقت، مشيراً إلى أنّ الطرف الإيراني لديه برنامج زيارته.

وقال صديقيان، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنّ "هناك برنامجاً لزيارة رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين المرتقبة إلى إيران في أقرب وقت، لكنّ التاريخ لم يحدد بعد".

وكان مصدر مطلع صرح في وقت سابق، بأنّ فولودين يخطط لزيارة إيران في كانون الثاني/يناير المقبل، وأنه سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

كما أشار المصدر إلى أنّ اللقاء الذي جمع الباحث في معهد الولايات المتحدة وكندا لدى أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف، مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في طهران، كان تمهيداً لزيارة فولودين.

وأكد المصدر أنّ المسؤولَيْن بحثا الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مسائل التعاون على المستوى البرلماني بين البلدين.

وكان أمير عبد اللهيان أعرب، يوم الاثنين، عن ارتياحه إلى زيادة التبادل التجاري بين إيران وروسيا، مشدداً على ضرورة تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار أمير عبد اللهيان، خلال لقائه مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية - الروسية، إلى دور كل من برلمانَي البلدين في تطور العلاقات الثنائية.

كما وصف فاسيليف الاتفاقيات والمشاريع بين موسكو وطهران بأنها لافتة، قائلاً: "يمكن لبرلماني البلدين، عبر مساعدة خبراء من روسيا وإيران، حل عدد من القضايا لتعزيز التعاون الثنائي وتوطيده".

وكان نائب رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، فلاديمير إيفين، كشف في 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري بأنّ التبادل التجاري بين روسيا وإيران تجاوز الرقم القياسي المسجل.

يذكر أن صحيفة "إزفيستيا" الروسية ذكرت بأن حجم التبادل التجاري الروسي الإيراني بلغت العام الماضي عتبة الـ4 مليارات دولار، في زيادة للصادرات الروسية بنسبة 27% والواردات بنسبة 10%، وفق ما ذكرت بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية.

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