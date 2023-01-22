رئيس مجلس الدوما الروسي يزور طهران اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه صرحت ايتارتاس، ان فياتشيسلاف فولودين سيصل إلى طهران في زيارة تستغرق يومين على رأس وفد رسمي لمناقشة الاتفاقيات التجارية الثنائية والاستثمار والتعاون بين البلدين في قطاع الطاقة مع المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما ذكرت وكالة تاس للأنباء بان وفدا من مجلس الدوما الروسي برئاسة رئيس البرلمان فياتشيسلاف فولودين سيقوم بزيارة الجمهورية الإسلامية الايرانية يومي 22 و 23 يناير، وسيرافق فولودين في هذه الزيارة رؤساء اللجان النيابية في البرلمان الروسي.

وسيلتقي فولودين مع محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ومسؤولين ايرانيين آخرين في طهران.

ومن المقرر عقد الاجتماع الثالث للجنة التعاون بين برلماني الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يتبادل مسؤولو البلدين وجهات النظر حول توسيع العلاقات التجارية بين طهران وموسكو وتسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، خاصة في مجالات النقل والاستثمار والطاقة.

/انتهى/