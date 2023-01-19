الخارجية الإيرانية: نهج البرلمان الأوروبي انفعالي وغير مدروس وخاطئ

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية، انتقد بشدة، خلال المحادثات الهاتفية التي جرت مساء الاربعاء، النهج المتوتر والانفعالي للبرلمان الأوروبي، معتبراً إيان سلوكا غير مدروس وخاطئ.

وتابع المسؤول الإيراني: "للأسف شهدنا اليوم صدور مشروع قرار انفعالي وحاد وغير مهني من قبل البرلمان الأوروبي يتعارض مع العقلانية والتحضر".

وأضاف السيد "عبد اللهيان": لقد قلنا مرات عديدة أن الحرس الثوري الإسلامي مؤسسة رسمية وسيادية تلعب دورًا مهمًا وحيويًا في توفير الأمن القومي لإيران وأمن المنطقة ، خاصة في القتال ضد الإرهاب.

وقال الوزير الإيراني: إن تصرف البرلمان الأوروبي في اتهام هذه المؤسسة الصانعة للامن بالإرهاب هو نوع من إطلاق النار على قدم أوروبا نفسها.

وفي إشارة إلى رد الفعل القانوني والقوي لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني ، حذر وزير الخارجية البرلمان الأوروبي بانه عليها التفكير في العواقب السلبية لهذا السلوك الانفعالي على أوروبا والتركيز على مسار الدبلوماسية والتفاعل البناء والعقلانية.

واضاف: من الضروري احترام الأمن المتبادل في عالم الدبلوماسية وبدلاً من اتباع لغة التهديدات والأعمال غير الودية ، يجب أن تكون زيادة الثقة المتبادلة على جدول الأعمال. على أي حال ، سيكون الرد ورد الفعل متبادلا.

بوريل: هذا القرار يفتقر إلى القدرة التنفيذية ويعكس فقط هواجس أوروبا

و أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عن ارتياحه للدبلوماسية الجارية بشأن الاتفاق النووي وقال: سأواصل جهودي للتوصل إلى اتفاق.

وتابع بوريل: يسعدني سماع أنباء التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران والتفاؤل في هذا الاتجاه.

وبالنسبة للوضع في أوكرانيا، قال بوريل: عقب محادثاتنا الأخيرة في الأردن ، أبلغت أوكرانيا أنه من المهم عقد اجتماع فني مشترك بين البلدين.

وتابع بوريل: كما أوافق على أن العواطف والمخاوف تسود في مسودة البرلمان الأوروبي.

وأضاف الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية: على الرغم من أن البرلمان الأوروبي مؤسسة مستقلة تمامًا، إلا أن هذا القرار يفتقر إلى القدرة التنفيذية ويعكس فقط هواجس أوروبا.

وفي هذه المحادثات، اهتم الطرفان أيضًا بآخر ما وصلت إليه اتفاقية رفع العقوبات، والتطورات في أوكرانيا، والمشاورات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.

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